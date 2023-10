Will Smith quebra o silêncio sobre o fim de seu casamento

O anúncio foi feito pela ex do ator, a atriz Jada Pinkett Smith, em uma entrevista, na última semana.

Finalmente um pronunciamento sobre o assunto! Meu amores, na última semana a atriz Jada Pinkett Smith revelou em entrevista à revista People que ela e o ator Will Smith estão separados desde 2016, Essa confissão deu um nó na cabeça dos fãs do casal.

Diante disso, após dias de confusão mental, em entrevista ao The New York Times, o ator resolveu quebrar o silêncio sobre o assunto, afirmando que algumas mudanças aconteceram após ele ler o livro “Whorthy” que será lançado nesta terça-feira (17).

“Quando você está com alguém há mais da metade de sua vida, uma espécie de cegueira emocional se instala e você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis”, declarou Will Smith.

Vale lembrar que, eles, que se casaram em 1997 e tiveram 3 filhos, já haviam declarado publicamente que eles viviam um relacionamento aberto e que, no ano passado, Will se envolveu em uma baita polêmica para defender Jada. Após o humorista Chris Rock ter feito uma piada sobre a atriz, Will agrediu o humorista durante a cerimônia do Oscar.