Academia está dividida sobre Oscar de Will Smith

Will tem 50% de chance de perder o Oscar de melhor ator pela atuação em ‘King Richard’

Até hoje a história de Will Smith está em processo de uma solução vagarosa, porque a Academia responsável pela premiação do Oscar ainda não decidiu se o ator ficará com a estatueta ou não.

De acordo com o jornal The Sun, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está dividida com metade dos seus membros querendo que o ator perca a honraria e a outra metade pedindo por punições amenas.

Will Smith acerta um tapa no rosto de Chris Rock durante o Oscar (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

Tudo isso será decidido quando o ator se pronunciar sobre a sua saída da Academia, pois até o momento ele apenas se afastou. Toda essa história afetou o psicológico de Will que se internou em uma clínica de reabilitação que será como um SPA para o ator nos próximos tempos.

Hollywood está dividida, e não só ela, nós também, que não conseguimos decidir se o tapa em Chris Rock foi instinto de defesa sobre sua esposa ou não. Só espero que tudo fique bem, porque o ator merece muito o prêmio.