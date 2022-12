Will Smith comenta tapa na cara de Chris Rock: “Foi uma noite horrível”

Ator voltou a falar no assunto em entrevista para o ‘The Daily Show’

Quem não lembra o bafafá que virou as redes sociais depois do tapa de Will Smith em Chris Rock na cerimônia do Oscar? O ator voltou a falar sobre o assunto em entrevista para o ‘The Daily Show’ e não deixou de dizer que a noite foi horrível e há muitas coisas para serem debatidas diante do assunto.

“Foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nisso. Eu estava passando por algo naquela noite, sabe? Não que isso justifique o meu comportamento. Foram muitas coisas. Era o garotinho que via o pai bater na mãe, sabe? E é como se eu entendesse a ideia de quando dizem que pessoas feridas machucam pessoas”, disse.

O ator ainda revelou ao canal Fox 5 que irá entender se as pessoas não quiserem assistir ‘Emancipation’, seu novo filme, por conta do fato que marcou a sua carreira.