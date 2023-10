Whindersson relembra casamento com Luísa Sonza: “Foi incrível”

O humorista esteve no ‘Flow’ podcast e relembrou da sua união com a cantora, revelando que o período foi muito incrível

Luísa Sonza foi citada com Whindersson Nunes, seu ex-marido, que esteve em entrevista no ‘Flow’ Podcast. O humorista revelou que o seu casamento com a loirinha do pop foi incrível e que tudo se transformou depois que os dois se separaram.

“Quando eu terminei com a Luísa, a gente não teve um namoro ruim. Nosso namoro foi incrível, foi muito massa. Tudo isso virou o que virou depois que acabou. Essa era minha raiva naquela época, que não foi ruim.”, iniciou o humorista.

“Uma coisa é ter um relacionamento vai e volta, aquela loucura, o psicológico abalado e aquelas loucuras que o povo passa, mas eu não passei nada, foi ótimo. Foi muito incrível, a gente aprendeu muito um com o outro.”, finalizou Nunes.