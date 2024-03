Whindersson Nunes usa imagem de musa do OnlyFans em postagem sobre campanha de marketing

O comediante Whindersson Nunes fez uma publicação na rede social X (antigo Twitter) falando sobre as criadoras de conteúdo adulto utilizarem estratégias de marketing para atrair novos seguidores. De acordo com o youtuber, ele conseguiu atrair mais de 1.7 milhões de pessoas propositadamente divulgando a foto da modelo Amanda Leon e imitando a forma com que ela escreve as legendas em suas fotos.

A criadora de conteúdo adulto Amanda Leon, 21, gravou um vídeo para o seu perfil do Instagram agradecendo ao Whindersson pela divulgação de sua foto. “Obrigada! Bati a meta de R$100 mil em 24h”, disse ela. Após o comediante usar a imagem da modelo, ela bateu a meta de meio milhão de reais em 24h nas plataformas adultas.

No post feito por Whindersson, ele escreve como legenda em sua foto: “Carinha de neném para sempre?”. Ele afirma fazer isso para incitar reações controvérsias nos internautas e viralizar seu conteúdo, o que parece ter dado certo. Um perfil com mais de 6 mil seguidores republicou o post dele comentando: “Só se for aquele bebê da Indonésia que fumava 40 cigarros por dia”. O post já está com mais de 4 milhões de visualizações.

“O Whindersson pode ficar à vontade para usar minhas fotos e se inspirar nas minhas legendas, desde que ele sempre me ajude a bater minha meta”, brinca Amanda Leon no vídeo de agradecimento postado no seu perful do Instagram.