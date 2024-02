Whindersson Nunes revela ter perdido outro filho

Em um desabafo nas redes sociais, o humorista conta que além do filho que perdeu com sua ex, Maria Lina, no último ano ele perdeu um filho que estava sendo gerado por uma barriga de aluguel

Minha gente, que tristeza! Nesta sexta-feira (02) o influenciador e humorista Whindersson Nunes utilizou as suas redes sociais para fazer um desabafo fortíssimo sobre o seu último ano. De acordo com ele, dentre as diversas tragédias que lhe aconteceram, no ano passado, ele tentou gerar um filho, através de uma barriga solidária, porém, infelizmente, assim como o seu filho com a influenciadora Maria Lina, ele não resistiu. “Ano passado, tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que vocês querem que seja”, publicou Whindersson no X.