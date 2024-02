Whindersson Nunes revela que perdeu outro filho em 2023

Whindersson Nunes voltou a ficar na boca do povo ao revelar sua vontade de ser pai. O humorista usou suas redes sociais para fazer um relato sobre sua vida pessoal, admitindo que perdeu outro filho, além do que teve com Maria Lina.

“Ano passado tive outro filho e perdi mais uma vez, quase morri de um choque anafilático numa sauna na Inglaterra, quebrei a mão em uma praia no Triângulo das Bermudas. Minha vida não é a novela que você querem que seja”, escreveu ele na rede X, antigo twitter.

Whindersson ainda compartilhou alguns prints do hate que ele recebe nas redes sociais devido aos episódios com as sua exs. “Vou fazer uma música chamado drogado abandonador de lares no puerpério talvez eu ganhe algo com isso”, escreveu o humorista na publicação.