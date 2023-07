Whindersson Nunes perde luta e mostra resultado após nocaute

O humorista usou suas redes sociais para mostrar o seu rosto após perder o embate no octógono contra King Kenny

Nós já sabemos que Whindersson recebeu o apoio de diversos famosos e amigos do humorista após ele perder a luta contra King Kenny. Whindersson ainda usou suas redes sociais para mostrar detalhes do seu rosto após sofrer nocaute na semifinal do torneio High Stakes, na Irlanda.

A disputa rolou em cinco rounds e todos foram vencidos por Kenny que somou mais pontos que o humorista brasileiros. A próxima vaga levará o vencedor para Londres, em setembro.

Whindersson ainda usou só deboche e escreveu que Filipek deveria aprender a bater como seu último adversário. Mostrando rosto todo machucado.