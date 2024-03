Whindersson Nunes compõe música para Gusttavo Lima: “Homem também geme”

Whindersson Nunes é um grande compositor e contou que compôs uma música especial pensando na parceria que poderia nascer ao lado de Gusttavo Lima. Durante o Limeira Rodeo Music, ele apresentou a sua canção ao lado do cantor que promete acabar com o preconceito do homem na cama, afinal, o homem também geme.

“O homem também geme, Gustavo… E geme gostoso, viu? Eu gosto de compor minhas músicas pensando nas pessoas que eu quero que cante comigo e essa eu pensei em você”, disse.

O humorista ainda completa contando um pedaço da música: “Não há motivo algum para ficar envergonhado, solta a voz do prazer deixando ecoar entre 4 paredes do quarto, gemer no ouvidinho só aumenta o tesão e não vai te fazer menos macho”, diz a música.