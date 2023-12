Whindersson fala sobre término com Luísa Sonza e uso de drogas em meio a crise

A declaração do humorista foi feita durante documentário da cantora, ‘Se Eu Fosse Luísa Sonza’, produzido pela Netflix

Finalmente poderemos conhecer a fundo o coração de Luísa Sonza com o documentário “Se Eu Fosse Luísa Sonza”, lançado nesta quarta-feira (13). Whindersson Nunes esteve presente no documentário e falou sobre o término com a cantora no passado, revelando suas crises e também o uso de drogas quando estava perdido de si.

“Eu vi que estava assim meio… Já não conversava, não tinha mais aquela vontade. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal”, disse Whindersson em um dos trechos.

Vale ressaltar que ele foi chamado de corno nas redes sociais após a cantora ter seu nude vazado. Quando ele voltou de sua turnê mundial ele tomou um choque de realidade: “Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido”, contou Whindersson, ao relembrar passagem por Moçambique.

“Usava droga porque queria aquela ilusão de ser divertido. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido”, desabafou.