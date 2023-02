Whindersson diz que não consegue se apaixonar mais: “Muito triste”

Humorista usou as redes sociais para desabafar sobre sua relação com os novos affair que podem surgir na sua vida, e as notícias não são nada animadoras

Tenho certeza que algumas das minhas fofoqueiras passam por isso. As que passaram por relacionamentos marcantes não conseguem se apaixonar mais por ninguém, assim como Whindersson. O humorista usou as redes sociais e revelou que se sente triste por não conseguir se apaixonar por ninguém. “Amigo, jamais querendo comparar, mas é por isso que não consigo mais me apaixonar. É muito triste ver alguém querendo lhe dar carinho, mas você já sabendo que esse lugar aqui é muito cruel com as pessoas, parece que de uma hora para outra não temos mais personalidade, nem podemos ser um bom parceiro, nem temos nada de interessante a não ser o que conquistamos com muito esforço”, escreveu. Para quem não sabe, o muso está solteiro desde o término do seu relacionamento com Maria Lina, em agosto de 2022. Força Whin!