Whindersson corrige inteurauta xenofóbico: “Mais”

Tapa com luva de pelica que fala? O humorista não entrou em questões políticas, mas corrigiu o tweet

Whindersson não aguentou a xenofobia de cunho político no Twitter de um usuário da rede e corrigiu o português do internauta. Na ocasião, o rapaz, nomeado de Dinavan Vinicius, escreveu que os estados com maior analfabetismo deu Lula, ressaltando a xenofobia.

O humorista foi bem simples na escolha de apenas uma palavra: “Mais”, afinal o tweet tinha a troca do “mas” pelo “mais”. Afe!

“Sem tirar a razão do desabafo mais os dados são bem claros, os estados com maior analfabetismo deu o molusco, pode xingar a vontade mais refuta o fato”, escreveu o usuário.