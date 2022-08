Paga a conta? Whindersson conta que “paga até habilitação dela se precisar”

Longe de ser um Caio Castro, o humorista contou que é otário em outro nível

O que seria de nós sem as caixinhas de perguntas do Instagram? A vida da fofoqueira segue intacta depois que Whindersson Nunes demonstrou ser uma pessoa bem diferente de Caio Castro, dizendo que pagaria até habilitação do seu affair se precisar. Amo?

Na pergunta o internauta investe: “Racha a conta com muié ou não?”. Whind não foge da resposta e responde a altura.

“Eu já sou um nível de otário que tira até habilitação dela se precisar”, escreveu o humorista na publicação do story.

Que nossa vida se encha de Whinderssons. Aloca!