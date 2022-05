Wesley Safadão nega foto com fãs e se defende em vídeo

“Me decepcionei… Um artista dizer que não quer ninguém perto dele”, escreveu uma fã

Tem foto, tem vídeo, não adianta achar que nada aconteceu. Wesley Safadão deu uma passada em São Luís, no Maranhão, esse final de semana para a realização de um show. Estaria tudo bem, se o cantor não tivesse dito que não queria que ninguém o encostasse. Oi? Mais tarde o cantor usou suas redes sociais para se retratar.

🚨 WESLEY SAFADÃO SE RECUSA TIRAR FOTO COM FÃ NO FINAL DE SHOW.

O MESMO DISSE, “NÃO TOCA EM MIM” pic.twitter.com/jnTIpoxOOv — Hoje tem RN (@hojetemrn) May 15, 2022

Em vídeo gravado pela fã, conseguimos ver o momento que Wesley diz: “Não encosta, não. Gente perto de mim, não”. A fã ainda completa o vídeo escrevendo: “Me decepcionei. Um artista dizer que não quer ninguém perto dele”.

O vídeo viralizou e depois dela, vários outros surgiram dando uma perspectiva diferente diante ao caso. Em alguns podemos ver Wesley conversando com o segurança. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele não está envolvido com polêmicas do tipo.

Atualização: por outro ângulo, Wesley Safadão pede que o segurança não encoste nele e se irrita com o profissional.



O registro “derruba” o vídeo anterior, postado uma uma fã que deu a entender sobre Safadão não querer tirar foto com ela.



(🎥 Instagram) pic.twitter.com/3A1ezARFRD — RD1 | Rede de Famosos e TV (@rd1oficial) May 15, 2022

Não demorou muito para ele se retratar. Claro. “Assim que eu cheguei, antes de começar o meu show, foi feito um cordão de isolamento de seguranças. Desço do carro, digo para o Eduardo que trabalha comigo que desmanche aquele cordão. Faço fotos com as pessoas que estão lá, entro no meu camarim, faço atendimento de fã, imprensa, convidados… Me arrumo e digo que estou indo para o palco, para cancelar os seguranças”, disse o cantor.

Wesley Safadão fala sobre polêmica com fã pic.twitter.com/YdfcscLwaS May 15, 2022

“Peço desculpas à menina que se sentiu ofendida. Isso não foi pra você. Isso não vai ser pra você jamais”, reforçou Wesley. Deixo com vocês, subiu a cabeça, ou não?