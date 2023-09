Wesley Safadão anuncia pausa nos shows por motivo de saúde

O cantor usou suas redes sociais para contar que vai fazer uma pausa nos seus show e na sua rotina agitada para tratar sua saúde

Sem mais detalhes, mas as más línguas dizem que as crises de ansiedade de Wesley Safadão é um dos motivos dele ter que fazer uma pausa nos seus shows e na sua agenda de compromissos. A notícia foi dada por meio do seu Instagram oficial neste domingo (03) e os fãs não deixaram de ficar preocupados com o seu estado.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve mais informações sobre agenda de compromissos”, informaram. Porém, não revelaram mais detalhes sobre o que aconteceu com a saúde do artista.

A orientação médica é que ele desacelere o ritmo de trabalho.