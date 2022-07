Wesley Safadão recebe alta do hospital

Cantor comunicou que está com as dores controladas

Depois que a mãe de Wesley Safadão apareceu aos prantos pedindo orações para o filho eu fiquei assustada com o estado do cantor, mas ontem (01) o cantor surgiu nos stories informando que está tudo bem e que as suas dores estão controladas. Wesley ainda contou que precisa continuar com o repouso em casa.

“Recebendo alta agora do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa! Obrigado por todas as mensagens de carinho!”, escreveu o cantor nos stories.

Já era hora de tranquilizar a gente do lado de cá, né Safadão? Estava preocupadíssima com seu estado Sr. do arrocha. Ainda bem que a alta veio e rapidinho vai estar 100%. Melhoras!