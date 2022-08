Web se preocupa com voz de Zé Neto e uso de vape

Em vídeo, o cantor aparece com a voz bem mais rouca que o normal

Todos nós sabemos que em 2021, Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, foi diagnosticado com uma doença no pulmão que se desenvolveu pelo uso do vape. A internet foi à loucura depois de um vídeo do cantor dando seu máximo em uma faixa da dupla e apresentar a voz bem mais rouca que o normal.

tá bom amigos já vi que o cara do zé neto e cristiano tá ruim do pulmão por causa de pod, até parece que seis vão parar então não precisa mandar — gyzele (@gygoncalvez) December 22, 2021

Os fãs não deixaram de comentar que a voz do cantor está mais fraca e mais rouca que o de costume, deixando um alerta para os usuários dos cigarros eletrônicos.