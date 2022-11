Web detona participação de Gkay em programa de Tatá Werneck

A influenciadora tentou ser mais engraçada que a apresentadora e acabou com a graça do programa

A digital influencer Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, foi uma das convidadas da 7ª temporada do “Lady Night”, programa comando por Tatá Werneck. Mas diferentes de outros convidados, que viralizam por causa de momentos cômicos que acontecem durante o talk show, trechos com a entrevista da influenciadora circularam na internet e foram alvos de diversas críticas.

Acostumada a receber grandes artistas em seu programa, como Caetano Veloso, Rodrigo Lombardi e Lilia Cabral, a humorista precisou se esforçar para conduzir a entrevistada. Gkay tentou por diversas vezes ser mais engraçada que a própria Tatá Werneck, mas só conseguiu protagonizar cenas dignas de vergonha alheia.

“Gkay foi no programa da Tatá, o Lady Night e conquistou o título de PIOR PROGRAMA de todos as temporadas. Ela a todo momento tentando ser tão engraçada quanto a Tatá e acabou tendo a proeza de deixar o programa extremamente sem graça e forçado, parabéns!”, comentou um usuário do Twitter identificado como @drigogalvão, o tweet recebeu mais de 60 mil curtidas na rede social.

Para se ter noção, a apresentadora chegou a se desculpar com Fiuk durante o programa, o cantor foi entrevistado por ela na temporada passada e obtinha o título de pior convidado até então. “Eu só tenho uma coisa pra dizer, Fiuk eu te peço desculpas, eu sinto muita saudade, você foi uma das pessoas mais incríveis que pisou aqui, eu sinto saudades de você. Uma pessoa é… uma pessoa tranquilinha, sabe assim? Eu quero pedir desculpas publicamente para você, Fiuk” Eu tava errada e você estava certo”, falou Tatá enquanto a plateia ria e Gkay aparecia ao fundo sentada no sofá aparentemente sem graça.