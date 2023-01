Wanessa desmente boatos de gravidez: “Nem bebê e nem BBB”

Em entrevista ao programa ‘Fofocalizando’ a cantora desmentiu a possível gravidez de Dado Dolabella

Se tem uma coisa que bomba no grupo das minhas fofoqueiras é Wanessa Camargo. Em entrevista para o ‘Fofocalizando’ a musa desmentiu os boatos de uma possível gravide com Dado Dolabella e ainda alfinetou aqueles que deram certeza dela no reality da Globo, o Big Brother Brasil.

“Preciso trabalhar, pagar boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê nem BBB. Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer”, disse a cantora.

Vale ressaltar que Wanessa é mãe de José e João, fruto do casamento com o empresário Marcus Buaiz. “[…] Um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar”, afirmou.