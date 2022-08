Wanessa Camargo rouba a cena em show de Sandy embalando ‘O Amor Não Deixa’

Plateia foi à loucura e cantou alto com as duas musas no palco

Senti uma pontinha de inveja da plateia que esteve presente no show de Sandy ontem (18), em São Paulo, na estreia da turnê “Nós, Voz, Eles 2”. Wanessa Camargo esteve presente para abrir com pé direito a sequência de shows da amiga e ainda embalou o hit atemporal ‘O Amor Não Deixa’. O trecho da música foi cantado por todos da plateia e Wanessa estava radiante, demonstrando muita energia e felicidade por estar nos palcos. “O amor deixa sim, minha gente, porque aqui é amor”, completou. Nos stories a cantora contou que estava ansiosa para o momento. “Já estou ansiosa há alguns dias, mas hoje… Vou estar presente no show da minha querida Sandy, vai ser um dia muito incrível, uma noite muito especial”, disse. Mais que amigas, friends!