Wanessa Camargo revela verdadeiro motivo para aceitar convite para o BBB

Wanessa Camargo investiu profundamente no discurso diante do que fez ela escolher estar no BBB 24. A cantora contou que sempre teve vontade de mostrar o seu lado humano, sem ser o de artista, e revelou que ano passado sua vida enfrentava mudanças muito grandes, por isso o convite foi recusado.

“Acho que muita gente está aqui por isso também, porque dá uma mexida quando as coisas não estão… sabe? Eu chacoalhei, me separei, me divorciei e comecei uma nova estrada, retomei minha carreira, retomei minha força”, declarou Wanessa Camargo.

E completou: “E aí esse ano, cara, quando veio a oportunidade de estar aqui, com tudo arrumado, eu falei: ‘cara, tem uma coisa que eu sempre quis fazer na minha carreira toda que era mostrar para as pessoas quem eu sou’. Parte do meu trabalho cantando é ser verdadeira”.