Wanessa Camargo presenteia Davi com bolsa de estudos

A cantora escolheu Davi para participar de uma dinâmica, que acabou lhe dando a oportunidade de concluir o seu sonho, cursar medicina.

Amores, confesso que estou bem emocionada com o que acabou de acontecer no BBB24. Após todas as desavenças entre Davi e outros Brothers da casa, nesta segunda-feira (29), a cantora Wanessa Camargo resolveu colocar a rivalidade com o jovem de lado, e o presenteou com uma bolsa de estudos em uma faculdade para estudar medicina, que sempre foi o seu grande sonho.

Durante uma dinâmica que aconteceu na casa, a filha de Zezé di Camargo teve a oportunidade de escolher outros dois confinados para responder uma pergunta, valendo uma bolsa de estudos no curso que desejar e mais 5 mil reais, cada um.

Diante disso, mesmo em meio a todas as desavenças, a sister escolheu Davi e Deniziane para participarem da ação, onde Davi ganhou a oportunidade de realizar o seu sonho, que o deixou extremamente emocionado. Confiram:

o mais lindo nesse vídeo é anny comemorando com o davi. quanta emoção desses dois. 🥹 #BBB24 pic.twitter.com/KXTnlicHbl — mah (@ressazinha) January 29, 2024

Davi está extremamente feliz com a bolsa ganha na dinâmica @estacio_br e agradece nossa queen. 🥹🥰 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Durante a manhã, ele e Wanessa conversaram bastante, e o brother contou que seu sonho é fazer medicina. Sabendo do prêmio da bolsa, Wanessa o escolheu para que tivesse a… pic.twitter.com/FSR8zxxzGf — Wanessa Camargo (@WanessaCamargo) January 29, 2024