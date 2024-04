Wanessa Camargo não vai à final do BBB 24? Entenda

Vish! De acordo com Gabriel Vaquer, Wanessa Camargo está preocupando a cúpula da Globo e os organizadores da final do BBB 24. A cantora recebeu o convite para estar presente na final do reality, mas ainda não confirmou a sua presença. Vale ressaltar que a final está marcada para acontecer no dia 16, terça-feira.

As chances são grandes de que Wanessa não compareça à final, porque estaria magoada com o tratamento que recebeu após sua expulsão do reality da Globo, deixando isso claro em suas redes sociais.

Vanessa Lopes,que desistiu do reality, também foi convidada para a final. Vale e frisar que a cantora foi expulsa do reality após uma possível agressão contra Davi, seu inimigo dentro do game.