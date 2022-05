Depois que Wanessa Camargo descobriu traição, Marcus Buaiz contrata detetive para ela e Dado Dolabella

Amigos e sócios do empresários estão preocupados com seu estado deprimente pós separação da cantora

Gente, senta que o babado é forte. Para quem achou que a separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz tinha se dado como encerrada, se enganou, porque tem muito kikiki correndo solto ainda. Os amigos do empresário estão preocupados com o estado deprimente que ele se encontra e de acordo com o Extra, Buaiz descobriu sobre o caso de Wanessa com Dolabella depois de colocar detetive atrás da esposa.

“Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu. Desde então, pediu aos sócios que segurassem as pontas. Mas a situação está ultrapassando o bom senso”, disse um amigo do ex da cantora.

Além disso, tempos antes Wanessa descobriu que o empresário tinha traído ela e a morena chegou a perdoá-lo, fator que fazia Wanessa acreditar que o término fosse mais calmo. “É que no passado ele a traiu e ela o perdoou. Os dois chegaram a viajar cada um para um destino para repensar o relacionamento, mas optaram por ficarem juntos. E dessa vez, ele não soube fazer o mesmo”, contou uma amiga.

“Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira”, disse Wanessa em entrevista mais recente sobre o término do seu casamento com o empresário para a TV Caras.

Eu to chocada, passada e sem ação depois dessa bomba. É disso que vocês precisam para animar a segunda-feira? Conseguiram!