Mansão de Wanessa e Marcus Buaiz vai à venda por R$15 milhões

Wanessa ficará morando em casa que era de Zilu e Buaiz compra uma nova casa

Minha gente, a separação de Wanessa e Marcus Buaiz está dando o que falar. Quanto mais dinheiro o casal tem, mais bafafá sai na mídia, e a coleção de imóveis do casal não ficou de fora do kikiki. A casa do casal em um condomínio de luxo em São Paulo foi à venda por R$15 milhões.

Mansão de Wanessa e Marcus vai à venda por R$15 milhões (Foto: Reprodução)

Como já foi abordado por diversos veículos, a casa foi toda planejada pela cantora e o projeto foi muito sonhado por ela, até porque quem ficaria com a casa em questão seria ela, depois que a reforma fosse finalizada, mas agora a história mudou.

O casal decidiu colocar a casa à venda e a morena vai morar em um apartamento que era de Zilú Godoy, que se mudou para os Estados Unidos. Enquanto isso, Buaiz comprou uma casa em um condomínio, diferente da que está à venda, para chamar de sua.

Wanessa vai morar em apartamento de Zilú (Foto: Reprodução)

De acordo com o Fofocalizando a casa do casal é digna de revista e deixa muitas outras casas no chinelo. Wanessinha teve bom gosto na hora de escolher os detalhes da mansão, eu amo!