Wanessa Camargo ganha declaração de sua irmã, Camilla Camargo: “Símbolo de amor”

Wanessa Camargo ficou toda derretida ao receber uma homenagem de sua irmã neste domingo de Páscoa. Camilla Camargo usou suas redes sociais e declarou o seu amor pela sua irmã. Vale ressaltar que Wanessa está dando um tempo na carreira e passando um tempo junto da família.

“Era para ter tirado foto com todos: mas não tirei no início e depois minha mãe foi embora, meus filhos foram jogar futebol e não quiseram mais se vestir (entraram na piscina e assim foi rs) , meus sobrinhos não queriam mais fotos rs, enfim… Fracassei na foto, mas nunca no amor. Então vamos da minha foto com ela… que é minha irmã e também símbolo desse amor que Jesus me ensina diariamente, com a benção de Deus me guiando. #felizpascoa. Páscoa, família, amor, perdão… que assim seja”, escreveu a morena.

As duas passaram o feriado com a mãe, Zilu Godoi, além de todos os seus filhos. Com a união da família, Camilla celebrou sua irmã com uma declaração especial.