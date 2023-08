Wanessa Camargo fala sobre relacionamento com Dado Dolabella: “Não é uma nova pessoa”

A cantora contou detalhes sobre seu relacionamento com o artista e disse que já namorou ele, “um novo velho conhecido”

Wanessa Camargo soltou o verbo no PocCast e disse detalhes sobre o seu romance antigo com Dado Dolabella. Vale ressaltar que os dois viveram uma história intensa no passado e agora voltaram como um casal triunfante. Wanessa ainda contou que já o conhecia e que muita coisa aconteceu na história dos dois.

“É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco. Da gente relembrar daquela pintinha que você já conhece. É muito louco”, disse ela.

Os dois voltaram a namorar em 2022, depois de 20 anos separados. Os dois tiveram filhos fora do relacionamento que vivem hoje. Ela se casou com Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar.