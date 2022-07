Wanessa Camargo e Dado Dolabella são fotografados juntos no aniversário do ator

Cardápio da comemoração contava com um menu repleto de quitutes veganos

Na última quarta (20), foi comemorado o aniversário de Dado Dolabella e a data não passou despercebida pelos amigos do ator. Os mais íntimos se juntaram na casa de Dado em Alto Paraíso, Goiás. Wanessa Camargo esteve presente na comemoração.

Um dos amigos do casal, Otávio, compartilhou o clique ao lado dos dois. O mesmo amigo ficou responsável pelo cardápio da festa, que contava com diversas gostosuras veganas.

Moqueca de banana com palmito, lasanha de legumes, arroz basmati com especiarias indianas estavam no menu. Vale lembrar que Wanessa tem tentado se adaptar ao estilo de vida vegano por causa do “namorado”.

É importante lembrar que nenhum dos dois falaram sobre a relação, deixando tudo subentendido.