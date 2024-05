Walter Casagrande relembra narração de Silvio Luiz e chora: “Emocionante”

Silvio Luiz morreu aos 86 anos na manhã de quinta (16). Walter Casagrande não se aguentou e caiu no choro ao relembrar dos seus gols sendo narrados pelo locutor. O momento aconteceu no ‘De Primeira’, do UOL.

Ele relembrou os dois gols que marcou pelo Torino na vitória por 2 a 0 sobre a Juventus, durante o Campeonato Italiano de abril de 1992. “A narração do Silvio deixa mais emocionante uma coisa que já me emociona porque eu sou apaixonado pelo Torino, eu joguei no Torino sabendo qual que era a história do Torino, meu pai me contou a história do Torino 300 vezes”, disse.

“Ouvindo o Silvio Luiz narrando dois gols meus contra a Juventus, que eu considero o jogo mais importante da minha vida pela história do Torino porque ali eu estou jogando não só pelo clube, estou jogando pelos operários da fábrica, pelas parentes das vítimas da tragédia de Superga, de 1949, e por um grupo de pessoas sofridas contra a riqueza total da Juventus, dona da Fiat, da Ferrari e tudo mais. Então, com a narração do Silvio Luiz, eu choro todas as vezes que eu ouço, não é porque o Silvio faleceu hoje, eu choro todas as vezes”, completou.