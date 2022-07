Walter Casagrande se posiciona sobre drogas: “Sou igualzinho aos que estão lá na Cracolândia”

Ex-jogador rescindiu contrato com a Globo depois de 25 anos de prestação de serviços

Minha gente, Walter Casagrande não tem medo de se posicionar diante das polêmicas que envolvem o seu nome e muito mais que isso: a verdade. Depois de viver 25 anos prestando serviços à Globo, o comentarista esportivo anunciou sua rescisão de contrato e não deixou de falar sobre as drogas para o ‘Domingo Espetacular’, da RecordTV.

“Eu sou dependente químico igualzinho aos que estão lá na Cracolândia. Igualzinho. Se eu vacilar, se eu não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou pra rua, entende?”, disse Walter.

Vale lembrar que o comentarista abriu mão da Copa do Mundo deste ano, que acontece no Qatar, em novembro. Casagrande ainda conta que a sua luta com o vício em drogas é diário e sabe que o descuido pode colocá-lo na rua na busca por ilícitos.