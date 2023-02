Wallace pede desculpa depois de fazer enquete sobre tiro em Lula: “Fui infeliz e errei”

Depois de post infeliz no Instagram, posando com arma, o jogador foi suspenso do Cruzeiro

Após uma visita ao clube de tiro, o jogador usou as redes sociais para perguntar se deveria atirar no rosto do presidente Lula. Claro que a postagem tomou proporções colossais até chegar no Cruzeiro, que fez questão de afastar Wallace do seu cargo no time. O jogador ainda disse que não tinha intenção de incitar a violência e pediu desculpas. 🚨AGORA: Após fazer enquete sobre dar um tiro na cara do presidente Lula, o jogador Wallace pede desculpas:



"Quem me conhece sabe que eu jamais incitaria a violência contra qualquer pessoa, ainda mais com o Lula. Fui infeliz e errei", disse em vídeo, dizendo que quando se erra não tem volta e o único caminho é pedir desculpa.