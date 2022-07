Walkyria Santos se recusou cantar músicas do Tik Tok em show

São João de Caruaru teve de tudo, menos as músicas que embalam trends no Tik Tok

Nem só de dancinhas se faz o mundo. Walkyria Santos, mostrou para o que veio e botou respeito de sua geração no São João de Caruaru. A atração da noite se negou a cantar músicas do Tik Tok, deixando de lado o hit ‘Malvada’ de Zé Felipe.

A cantora Walkyria Santos se recusou a cantar músicas do TikTok durante show no São João de Caruaru.



No show, a música "Malvada", de Zé Felipe, começou a tocar, mas a artista interrompeu e pediu para a música parar: "Não vou cantar não, não sou obrigada." pic.twitter.com/gv2LtqUZuy — PAN (@forumpandlr) July 3, 2022

“Não vou cantar, não sou obrigada, por dois motivos: Primeiro que eu não sei dançar e segundo que não tenho paciência de aprender essas músicas do Tik Tok”, disse Walkyria.

Pensa que acabou? A cantora ainda contou para o público que era do tempo do ‘É o Tchan’ e negou qualquer dancinha do Tik Tok, mas no segure o tchan a musa mostrou que arrasava (e eu também, inclusive amo!).