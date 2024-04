Wagner Santiago manda recado para Nizam após ex-BBB entrar em plataforma +18

Wagner Santiago já causa na produção de conteúdo adulto, isso todo mundo sabe. Acontece que em entrevista à Revista Caras, o ex-BBB deu conselhos para Nizam, que também caiu na graça da produção de conteúdo adulto.

“O único arrependimento que eu tenho em relação conteúdo adulto e plataformas de assinatura, é não ter aberto no dia que eu sai do Big Brother, não ter isso já como uma meta, como uma demanda do pós Big Brother. Tem que aproveitar esse momento só não pode cair nisso de só criar clickbait, tem que criar um vínculo com os assinantes, tem que tratar com seriedade as plataformas +18 e, principalmente, com os assinantes”, afirma.

“É um movimento que eu tenho observado já há algum tempo. Algumas pessoas ganham notoriedade por alguns motivos e, no caso do Nizam, porque participou do Big Brother. Elas entram nas plataformas só para aproveitar o hype e fazer uma leva de venda de assinaturas, mas acabam fazendo um ensaio sensual bem do mixuruca, para criar clickbait”, dispara.

Ele ainda completa: “Eu comecei com um público majoritariamente público gay e com o tempo isso foi se mudando, há um bom tempo tenho bastante casais e as mulheres têm chegado com muita força. Porque para as mulheres o conteúdo pago rompe com a pornografia moda antiga, onde a mulher eram subjugada e vista só como um pedaço de carne”, avalia.