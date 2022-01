Vyni já vendeu botijão de gás pra dançar “Vai Malandra” em show de Anitta

Vyni, participante do BBB22, possui vida humilde diz que gostaria de trabalhar muito. Ele já vendeu o botijão de gás para ir no show de Anitta.

Vyni, participante do BBB22, possui vida humilde diz que gostaria de trabalhar muito. Ele já vendeu o botijão de gás para ir no show de Anitta.

Vyni é um dos participantes do Big Brother Brasil 22 que conquistou o público com seu jeito espontâneo e divertido. Mas quem imagina que a vida de Vyni fora da casa é fácil, se engana totalmente!

Ele vem de família pobre e já vendeu um botijão de gás para ir ao show da Anitta, inclusive a cantora já falou em suas redes sociais sobre as mensagens que recebeu de Vyni. Até então ele era desconhecido e isto mudou com sua entrada para o BBB22.

Leia também Scooby declara que ia encontrar Luana Piovani de ônibus no início da relação

Foto: Reprodução

O sonho de Vyni é poder trabalhar bastante para tirar a família da pobreza. Afinal no Brasil, né meus amores, com o alto índice de desemprego, a preocupação é real. E não é pra menos, pois a renda da família do participante vem de um restaurante chamado “Pirão de Costela” e mal sabe ele que o empreendimento teve um aumento considerável nas visitas. Bom né?

Foto: Reprodução

Mesmo com tantas preocupações em sua mente, Vyni ainda consegue fazer piada com sua condição, afinal o próprio já chegou a dizer que faz anos que não beija na boca: “Vou me vacinar, tomar a terceira dose, até a quarta se já tiver. E vou trabalhar muito. O tempo que poderia estar beijando, posso estar trabalhando. Estou há mais tempo desempregado do que sem beijar na boca”.

Pra você Vyni, Tia Kátia Flávia deseja muitos Jobs, publis e também beijo na boca! O mundo é seu bebê!