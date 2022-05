Juliette, por que choras? Vyni posta foto em estúdio e tudo indica parceria musical com Naiara Azevedo

O cearense está ganhando o mundo e ao que tudo indica virará parceiro musical de Naiara Azevedo

Ah gente, que gracinha a foto postada por Vyni nesta segunda-feira, (9). O cearense estava em estúdio com Naiara Azevedo e ao que tudo indica, ele começará a trilhar uma carreira musical, acredita?

Além de postar em seus stories, ele publicou várias fotos ao lado da cantora no feed, e legendou: “Acenda a luz”, com emoji de música. Será que é o nome do single? E mais: agradeceu, além da cantora, os produtores musicais que estavam com eles.

E o mais bonitinho é ele tocando violão e cantando ao lado da Nai de Fat. Nossa, como eu torço por esse menino, leitor(a)! Espero que dê tudo certo para ele assim como deu para Juliette, viu? Lembrando que ele é ótimo com “repentes” — é uma arte poético-musical comum no Nordeste e caracteriza-se pela improvisação de estrofes, ou seja, pela sua composição no momento da apresentação.

Vyni e Nai pic.twitter.com/FB50dcstWy — Na Azevedo 💸 (@naazzevedo) May 8, 2022