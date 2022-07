Vyni se defende em polêmica de filme: “Faria até de graça”

Ex-BBB saiu na boca do povo após boatos contarem que ele cobrou um valor altíssimo para estrelar em filme

Eita! O clima de fofoca subiu um degrau e esquentou alguns graus depois que Vyni veio a público desmentir que teria cobrado um valor altíssimo para fazer a participação em um filme. Em comentário, o influenciador conta que faria o filme até de graça.

“Eu nunca exigi cachê nenhum. Eu (Vyni) nunca pedi o triplo do valor de nenhum dos atores!! Negociação de valores cachê nem por mim passa. Infelizmente estou sendo atacado por algo que eu sequer sabia. Se eu pudesse fazer um filme de graça eu faria. E foi o que eu falei quando recebi o convite: Que o faria até de graça!”, escreveu.

Vyni ainda contou para o jornalista Léo Dias que a negociação de cachês não passa por ele, sendo resolvido com sua assessoria. O artista ainda diz que não sabia de nada que estava acontecendo.

Para quem não está entendendo o que está acontecendo, é o seguinte. De acordo com o jornalista Gabriel Perline, o ex-BBB pediu o triplo do cachê de Zezé Motta em uma produção, o que fez ele ser descartado do longa.