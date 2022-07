Vyni se defende de comentário de Eslô: “Estou mais esperto e seletivo”

Ex-BBB contou nos stories que está se amando mais

Eslovênia colocou fogo no parquinho depois de declarar que Vyni mudou muito depois que saiu do reality. O influenciador não se calou diante da acusação da influenciadora e foi para as redes sociais, dizendo que é a mesma pessoa, só que mais esperto e mais seletivo.

“Continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa que você conheceram, eu continuo. Só que agora estou mais esperto e mais seletivo”, disse Vyni nos stories do Instagram.

O influenciador ainda contou que está se amando mais, como pediram os fãs enquanto ele passou pelo BBB. “Estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram pelos três meses que me viram na televisão”, contou.