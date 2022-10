“Votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro”, declara Alexandre Frota

O candidato a Deputado Estadual por São Paulo ainda revelou que errou na escolha em 2018

Deu o que falar e meu celular não parou de apitar no grupo das minhas fofoqueiras do WhatsApp. Alexandre Frota declarou seu voto no candidato à presidência do Brasil, Lula. O muso ainda disse que errou em 2018, mas que esse ano sua escolha foi fazer o L e ir às urnas,

“Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no Lula novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social,um País que respeite a diversidade,e as mulheres. Errei em 2018”, escreveu.

Eu votei no primeiro turno no L,jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no @LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social,um País que respeite a diversidade,e as mulheres.Errei em 2018 🇧🇷 pic.twitter.com/lwsj4qIQe0 — Frota 777🇧🇷 (@77_frota) October 3, 2022

A publicação foi detonada por bolsonaristas, mas o que podemos dizer é que a campanha de ‘vira voto’ de Lula deu super certo. Aloca!