“Vote consciente, não se deixe levar pela realidade do OUTRO!”, declarou Virgínia

Influenciadora está nos assuntos mais comentados do Twitter depois de soltar o verbo nas redes

O nome de Virgínia Fonseca foi parar nos trending topics do Twitter depois da musa colocar a boca no trombone e soltar poucas e boas sobre as eleições deste ano. A esposa de Zé Felipe aconselhou que os seguidores não levem em consideração a realidade do outro.

“E hoje é dia de eleição! Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor para o nosso Brazil”, iniciou Fonseca.

A loira ainda levou em consideração a família e filhos. “Não se deixe levar pela realidade do OUTRO! Pense na sua realidade, seus princípios e valores! É isso, VOTE POR VOCÊ, POR SEU FILHO, PELA SUA FAMÍLIA, nosso bem mais precioso!”, disse.

A influenciadora ainda lembra que o voto é secreto e que os brasileiros vivem uma democracia.