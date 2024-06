” Volta por Cima “  será a  substituta de “Família é Tudo” e começa a ser gravada neste mês

Gentee, quando o assunto é novela, temos que concordar que a TV Globo não perde tempo. Mesmo tendo pouquíssimo tempo que a atual novela das 19h, “Família é tudo”, estreou, a emissora já começou as preparações para produzir a trama que lhe substituirá.

O folhetim denominado “Volta por Cima”, que está sendo escrito por Claudia Souto e que será ambientado no Rio de Janeiro, terá Jéssica Ellen e Fabrício Boliveira como seus protagonistas.

A novela, que está com as gravações previstas para começar no próximo mês, em julho, terá como tema os resultados das nossas escolhas, mostrando as conquistas dos personagens e o preço que eles estão dispostos a pagar por elas.

“Teremos a Madá e o Jão como representantes do povo que luta e batalha com o otimismo e com ética para chegar a suas conquistas. E também aqueles que escolhem outros caminhos… [É] uma trama que envolve amor, humor, disputas e emoção, cruzando o cotidiano de diversas classes sociais”, definiu o diretor artístico da obra, André Câmara.

Além deles, outros grandes atores irã compor o elenco desta trama, como: Ailton Graça, Amaury Lorenzo, Betty Faria, Cláudia Missura, Fábio Lago, Iara Jamra, Juliana Alves, Juliano Cazarré, Pri Helena, Rodrigo Fagundes, Tereza Seiblitz, Tonico Pereira e Viviane Araujo.