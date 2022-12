“Vocês estão querendo que eu faça o que gente? Mande tudo pra puta que pariu”, dispara Moranguinho

Ellen Cardoso ficou nervosa com os palpites dos fãs na sua vida pessoal e acabou indo parar no hospital

Xiii minha gente, Moranguinho não aguentou a pressão dos seus seguidores diante da sua vida pessoas. A musa foi parar no hospital diante do número de críticas que recebeu após o vídeo da sua filha explodir nas redes sociais. Além disso, os fãs de Ellen pedem que ela deixe Naldo Benny. Eita!

🚨 DESPIROCOU! Moranguinho quebra o silêncio, briga com seguidores e diz que foi parar no hospital. #AFazenda pic.twitter.com/tm5bxW8yBO — FOFOCAS – #AFazenda14 (@atencaoreality) December 11, 2022

“Eu não sabia de nada, eu só descobri quando eu peguei o meu celular, recebendo mensagens relacionadas a isso, eu não sabia o que era, consegui ligar pro meu marido, pra minha família e saber o que estava acontecendo”, iniciou.

Moranguinho ainda diz que colocar pimenta nos olhos dos outros é refresco para eles. “Vocês me cobram uma atitude? Vocês estão querendo que eu faça o que gente? Saia daqui do hotel, entre na minha casa, mande tudo pra puta que pariu, pegue minhas malas, minha filha e suma? É isso que vocês querem que eu faça? Acham que é simples assim? Pô pimenta no rabo dos outros é fácil né? É mole”, continuou.

“Cara vocês são muito cruéis, é uma hipocrisia do caramba, hoje mesmo eu já fui parar no hospital. Não estou legal, entendeu? Está todo mundo metralhando e falando um monte de coisa… Relaxa gente, deixa eu situar as coisas, voltar pra minha normal. Eu não tenho que resolver nada com você, o problema não é com vocês. Aí tenho que vir aqui dar satisfação da minha vida…”, finalizou.