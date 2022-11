“Você transcendeu, quem morreu fui eu!”, dispara viúva de Erasmo Carlos

Fernanda Passos contou detalhes da morte do marido que morreu em seus braços

Ai gente, assim meu coração não aguenta, já disse para vocês que algumas matérias me dilaceram o coração. A morte de Erasmo Carlos deixou uma grande dor no coração de Fernanda Passos, que teve a infelicidade de vê-lo partir nos seus braços. A relação dos dois durou 12 anos e ela falou abertamente sobre a sua morte em um relato emocionante.

“Você transcendeu, quem morreu fui eu! Eu pedi tanto, eu implorei, implorei a Deus, seus médicos, apelei… Vido, não era sua hora, você não quis ir embora, e Deus não te tirou de mim, foi uma doença, foi coisa da vida, e a gente sabe que em alguns momentos a vida é uma bela merd*”, disse a pedagoga.

Fernanda ainda foca o seu discurso em dizer que o amou com pressa. “Foram 12 anos de encontro. Sempre te amei com pressa, com desespero, com dor, com sangue, com lágrimas, meu amor é feroz! Preparei a casa para você voltar. Lavei as roupas, lavei as roupas de cama, e com isso perdi seu cheirinho. Amor, logo o cheirinho… Logo eu que não posso viver sem seu cheirinho! Eu me desesperei procurando onde eu poderia encontrar seu hálito, seu suor, o cheiro dos seus cabelos… Vido, você esperou por mim 69 anos… espera mais um pouquinho! A gente vai se encontrar”, finalizou.