“Você quis pisar numa dor”, dispara Bruna para Key Alves

Bruna Griphao não ficou calada diante da atitude da sua rival dentro da casa e contou tudinho no jogo da discórdia

Eu disse para vocês que o BBB 23 está uma bomba relógio a tempo de explodir, né? Pois bem, ontem (23), Key Alves teve que ouvir tudo que Bruna Griphao tinha a falar sobre suas atitudes que tem incomodado a atriz. Vale ressaltar que a loira ficou muito ofendida com o recado que Key mandou para Cowboy no “queridômetro”.

“Eu não estou pedindo para ninguém vir falar comigo, mas agradeço a atitude. Hoje você mandou um torpedo para o Cowboy agradecendo por ele estar junto com você e te respeitar, eu não sou ingênua de achar que isso não foi um deboche. Você quis pisar numa dor”, disse ela, e completou: “A gente não se olha na cara e está tudo bem, mas não justifica esse tipo de atitude. Não é justo eu acordar e ler esse tipo de mensagem literalmente debochando da minha cara. O Cowboy é uma incógnita para mim. Não sei se ele me ama, se ele me odeia, não sei”, disse ela.

Key ainda disse apoiar Bruna em relação ao que ela vive com Gabriel. “Eu entrei no quarto chorando e falei para eles: ‘eu queria ir lá falar com a Bruna’. Eu já passei por isso que você passou. Não agressão física, mas eu já fui agredida por vários. Eu sei da sua dor. Tá gravado, eu falei para todo mundo: ‘eu queria ir falar com ela’”, disse ela, e completou pouco depois: “Do fundo do meu coração, o torpedo não foi para te provocar”, relatou.