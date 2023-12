“Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família”, dispara Zilu para ex-cunhado

Zilu Camargo não deitou para as indiretas do irmão de Zezé e rebateu prontamente todas as indiretas que ele mandou para ela na intenção de atacá-la. Ela disse que viu uma indireta dele para ela e resolveu responder. Para isso, ela citou o nome dele e falou sobre a sua decisão de não vir ao Brasil para passar o Natal com a família.

“Senhor Wellington Camargo, não fica mandando recadinho, indiretinha, não, porque aqui eu falo direto e reto. E é para você esse recado. Não fica aí de mimimi, dizendo que sabe da verdade… Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a justiça vai resolver isso. Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família, que é meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Eu disse que não estava bem, a imunidade baixa, eu estava passando mal e estou mesmo. Por isso eu não iria para o Brasil. Por causa de tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade abaixou. Em nenhum momento, eu ataquei família nenhuma. Deixa de ficar aí mandando indiretinha e fala a verdade. Fala o nome de para quem você quer mandar essas indiretas, como eu estou falando o seu”, disse ela.

Então, ela completou seu recado ao pedir para ele não falar mais dela publicamente. “Wellington, por que você não me liga e fala comigo. Cara, eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala, né? Então eu não sei porque essa proteção, não sei porque me atacar. Essa indireta, todo mundo sabe que é para mim. Não valeu, até porque você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente estava combinado de passar o Natal na casa da Wanessa, todo mundo, e isso você não sabe, né? Engraçado, você não sabe de nada. Seguinte, meu amigo, espera as coisas acontecerem para você vir proteger alguém e dizer que sabe toda a verdade. Você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Wellington, toma juízo menino. Cala essa boca que é melhor para você”, afirmou.