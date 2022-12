“Você é o capeta”, dispara filha de Moranguinho e Naldo para Deolane

A menina de apenas sete anos teve o vídeo excluído pelo pai após viralizar nas redes sociais

Minha Nossa Senhora da bicicletinha sem freio! Meu celular não parou um minuto com o vídeo da filha de Moranguinho e Naldo Benny rodando nas redes sociais. No vídeo a filha do casal, de apenas sete anos, solta os cachorros dando sua opinião sincera sobre Deolane. Na ocasião, a pequena chega a chamar a advogada de capeta.

“Oi, DJ Deolane, tudo ruim com você? Eu espero que sim. Eu espero que esteja. Fiquei sabendo que você está desejando que o casamento da minha mãe e do meu pai acabe, pois, saiba que só nos seus sonhos. Quem criou o casamento, amor pelo meu pai foi Deus, não você. Você nem consegue separar o amor da minha mãe e meu pai, tenho orgulho disso”, disse ela.

E não parou por aí: Você é um capeta! Ninguém gosta de você. Agora que você saiu eu acho ótimo. Você fez a mamãe mudar por sua culpa, sabia? Você é uma palhaça, vai para o circo fazer palhaçada. Todo mundo começou a te odiar. Baixa sua bola! Você é uma mulher dos infernos, toma vergonha na sua cara. Fica com o capeta aí”, disparou.

Naldo fez questão de retirar o vídeo nas redes sociais e disse que não tinha vista o vídeo, porque estava jogando futebol.