Vocalista do Psirico manda Baby Brasil tomar um remédio

Todas as minhas fofoqueiras que estavam no trio de Ivete neste final de semana ficaram chocadas com a declaração de Baby Brasil, sobre um possível apocalipse que ela acredita que vá acontecer ainda esse ano. Márcio Victor do Psirico disse que ela precisa de remédios e que ela falou besteira.

“Manda Baby do Brasil tomar o remédio. Baby do Brasil precisa tomar o remédio. O apocalipse não vai chegar aqui não, Deus abençoou o povo”, declarou o cantor de cima do trio. “Eu até respeito Baby do Brasil, mas ela falou besteira. Tem que respeitar Ivete, porque ela está macetando tudo”, completou.

Vale ressaltar que o artista iniciou o desfile no Campo Grande, no Carnaval de Salvador, na Bahia. “Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos”, alertou famosa, que além de cantora também é pastora.