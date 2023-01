Vocalista da banda Bokaloka infarta durante o show

Esta não é a primeira vez que Renatinho sofre de algum problema cardíaco.

Socorro, gente! Bem que dizem que com saúde não se brinca. Na última quarta-feira (04), o vocalista do grupo de pagode Bokaloka, o cantor Renatinho, assustou os fãs após sofrer um infarto enquanto se apresentava, com o restante do grupo, no Bar do Zeca, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Com cerca de uma hora de show, o começou a se sentir mal, ainda no palco. Após ser socorrido, ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o empresário da banda, Claudio Malagueta, está em Paris, tentando fazer com que o cantor seja transferido para um hospital particular, porém, especialistas no caso acreditam que esta mudança pode ser prejudicial para o paciente.

Esta não é a primeira vez que o vocalista sofre com algum problema de coração. Há cerca de 5 meses, durante sua participação no podcast “Brito Podcast”, que é apresentado pelo influencer Leandro Brito, o cantor contou sobre o primeiro princípio de infarto que sofreu, em 2014, e relatou: “Foi um conjunto de coisas que me levaram a sofrer isso. Era muito corrido, saía do banho cansado… Cada dia estava mais fadigado”.