Residência de luxo do ex-presidente fora do Brasil virou ponto de encontro dos apoiadores do ex-governo

Xiii gente, parece que a situação de Bolsonaro fora do Brasil não a melhor do mundo e nós sabemos disso, porque um passarinho verde me contou que os moradores do condomínio de luxo na Flórida não estão gostando nada nada dos seus apoiadores nas cxalçadas e da movimentação que a casda do ex-´residente tem tido. De acordo com a Veja, o ex-presidente está hospedado no Encore Resort at Reunion, na cidade de Kissimmee.

Os moradores reclamam que sua paz acabou depois que o ex-presidente do Brasil resolveu ir de mala e cuia para o condomínio de luxo , afinal diversos apoiadores se juntam na porta de sua casa para tirar fotos e conversar com o ex-governante.

Vale ressaltar que a oposição também tem se juntado na frente da residência para quebrar ok pau com Jair e dizer poucas e boas para ele. A residência pertence ao ex-lutador de MMA José Aldo Júnior e possui oito quartos, cinco banheiros, cozinha gourmet com mesa para 14 pessoas, spa e salas de cinema e de jogos.