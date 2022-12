Vivienne Westwood morre aos 81 anos

Estilista ficou conhecida por ser um ícone no mundo da moda com sua essência ativista

Ontem (29), foi um dia difícil para muitas de nós, pois tivemos duas perdas muito significativas para a humanidade. Além de Pelé, a estilista Vivienne Westwood faleceu aos 81 anos. Vale ressaltar que a estilista foi um marco para a moda punk e a new-wave moderna. Vivienne faleceu aos 81 anos em Clapham, no Sul de Londres.

“Vivienne Westwood morreu hoje, pacificamente e cercada por sua família, em Clapham, no sul de Londres. Vivienne continuou a fazer as coisas que amava, até o último momento, projetando, trabalhando em sua arte, escrevendo seu livro e mudando o mundo para melhor. Ela levou uma vida incrível. Sua inovação e impacto nos últimos 60 anos foram imensos e continuarão no futuro”, informaram no Instagram.

A publicação ainda dizia que ela era taoísta, que prega que nós pertencemos ao cosmos, dando propósito à vida humana. “Vivienne se considerava taoísta. Ela escreveu: “Sistema espiritual do Tao. Nunca houve tanta necessidade do Tao hoje. Tao lhe dá a sensação de que você pertence ao cosmos e dá propósito à sua vida; dá a você um senso de identidade e força saber que está vivendo a vida que pode viver e, portanto, deveria viver: faça pleno uso de seu caráter e de sua vida na terra. O mundo precisa de pessoas como Vivienne para fazer uma mudança para melhor”, finalizaram.