Viviane Senna manda indireta pra Galisteu no documentário da Xuxa

Irmã de Ayrton Senna faz declarações bombásticas sobre o relacionamento do piloto de Fórmula 1 e a apresentadora mais famosa do Brasil, Xuxa Meneghel

Viviane Senna não ficou de fora do documentário sobre a vida e a carreira de Xuxa Meneghel para fazer sobre o relacionamento do seu falecido irmão com a apresentadora. A musa não deixou de alfinetar Adriane Galisteu que também viveu um romance com o piloto tempos depois.

“Nem um nem o outro precisava do outro para ser reconhecido , para se alavancar, os dois estavam alavancados e entendidos como super estrelas”, disse.

Vale ressaltar que também estão produzindo um documentário sobre a vida do piloto e Adriane Galisteu ficou fora das negociações. Todos nós sabemos que o relacionamento dos dois foi pra lá de problemático, né?